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طريق الموت.. طريق خناصر يحصد 7 أرواح سورية نتيجة تصادم سيارتين

توفي 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون نتيجة وقوع حادث سير على السلمية اثريا خناصر ، في منطقة الشيخ هلال، عبر تصادم سيارتين سياحيتين ببعضهما، نتيجة السرعة الزائدة، تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من حادث مروري آخر، توفي على أثره المواطن نبيل اسماعيل قاسم، يوم الاثنين، على طريق حماة – سلمية.
 وأفاد مصدر طبي في المشفى  أن “ضحايا الحادث السبعة هم: غسان عاكف العدل – تغريد اسماعيل البريدي – عدوية عاكف العدل – عاكف غسان العدل – ديانا ابراهيم زكريا – احمد مصطفى الديساوي – خديجة محمد جاويش”.

وبين المصدر أن “الاصابات التي وصلت للمشفى بسبب الحادث هي لثلاث أشخاص هم عبد الله الديساوي وعمر الديساوي ومحمد رضا الديساوي، الذي يعتبر إصابته خطيرة”.

ويعرف عن طريق خناصر، الذي يلقب بـ “طريق الموت”، خطورته وكثرت الحوادث المرورية فيه، بسبب ضيقه وكثرة الحفر فيه، علماً أنه يعتبر الطريق الوحيد الواصل لمدينة حلب، بعد توقف طريق حلب – دمشق الدولي، منذ سيطرة المسلحين المتشددين على أجزاء منه من جهة ريف ادلب.

 

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