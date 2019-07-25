طرطوس: ضبط مستودعات للسيراميك

كشف ضابط في الجمارك العامة عن ضبط مستودع للسيراميك والأدوات الصحية في محافظة طرطوس، يحوي على كميات كبيرة من السيراميك الهندي والتركي الذي لا يحمل أي بيانات نظامية، إضافة لضبط مستودعات تحتوي على ألبسة تركية، ومستودع للأدوات الكهربائية، ويتم العمل على تنفيذ تسويات مع المخالفين وفق الأنظمة والقوانين النافذ والمعمول بها لدى الجمارك.



وتوقع أن تتجاوز قيم التسويات 100 مليون ليرة، خاصة وأن مستودع السيراميك يشتمل على كميات كبيرة من المهربات، منوهاً بأنه يتم التشدد في التعامل مع مختلف المهربات، وخاصة ذات المنشأ التركي، حيث مثلت الحدود التركية خلال السنوات الماضية بوابة واسعة لإدخال المواد والبضائع المهربة والتي معظمها مغشوش ومخالف للمواصفات، وقد استغل الكثير من التجار والمهربين الحالة العامة للحدود والظروف الراهنة لإدخال مهرباتهم، وتسويقها في مختلف الأسواق المحلية، وأن الكثير من المهربات التركية يتم ضبطها في محال وأسواق محلية في مختلف المحافظات.



ولفت إلى أن المكافحة تنفذ حالياً حملة على المهربات تشمل مختلف المحافظات، وخاصة أن هناك الكثير من مصادر المعلومات التي يتم الاعتماد عليها، ومن ضمنها الإخباريات التي تصل، ويتم التحقق منها، والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع كل حالة.



ولفت إلى أن حركة التنقلات التي يتم العمل عليها لدى الجمارك هي ظاهرة صحية، وتسهم في خدمة وتفعيل العمل الجمركي، وتحدّ من حالات التجاوز التي يرتكبها بعض العاملين، خاصة وأن استمرار العناصر لفترة طويلة في نفس الأماكن يعتبر حالة غير سليمة، ولابد من التنقلات وتنويع المهام الأمر الذي يكسب العناصر خبرة ومهارات أوسع في العمل بما يخدم العمل الجمركي ويطور من فعاليته، نظراً لأن ظاهرة التهريب تحمل الكثير من الأشكال والأساليب، والتي لابد من مجاراتها والتفوق عليها عبر امتلاك القدرة على التعامل مع مختلف الأساليب والحيل التي يقوم بها المهربون لإدخال البضائع والمواد بطرق غير شرعية.



وأكد أن كل الجهود الجمركية تصب في خدمة الحملة العامة للجمارك على المهربات والتي تعمل عليها منذ أشهر بناء على توجيهات الحكومة، واستطاعت الجمارك تحقيق انجازات مهمة في هذا الإطار لجهة عدد القضايا التي تم ضبطها وحجم الغرامات التي ذهبت لخزينة الدولة، خاصة وأن الكثير من المؤشرات في الأسواق المحلية باتت تفيد بانخفاض كبير للمهربات في المحال والبسطات، وهو ما يفيد أن الخط العام للحملة هو في الاتجاه الصحيح وتسير ضمن الخطوات التي رسمت لها، منوهاً بأن الجمارك حصلت على الكثير من البيانات والمعلومات حول شبكات التهريب، وأهم الطرق والمنافذ، وبناء عليه تم ضبط الكثير من المستودعات في مختلف المناطق السورية.



الوطن