طرطوس .. شاب يخنق أمه حتى الموت بسبب خلافات عائلية!!

وردت أخبار إلى فرع الأمن الجنائي بطرطوس بوجود إمرأة مقتولة داخل أحد المنازل بحي الإنشاءات وعلى الفور توجهت الدوريات اللازمة إلى مكان الحادث حيث شوهدت إمرأة مقتولة ضمن منزلها وحدد الطبيب الشرعي سبب الوفاة ( الخنق ) .



ومن خلال التحقيق وجمع الأدلة تم الاشتباه بابن المغدورة المدعو ( أ . ض ) وبالبحث السري وبعد نصب الكمين اللازم تمكن فرع الأمن الجنائي بطرطوس من إلقاء القبض عليه وإحضاره لمركز الفرع.



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل والدته بسبب خلافات عائلية ، وما زالت التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادثة وسيتم تقديم القاتل إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل .



