طرطوس.. حملة كبيرة لمصادرة غراس الزيتون القزمي

أكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن اتحاد الفلاحين قام بتوجيه الفلاحين في مناطق المحافظة إلى عدم شراء غراس الزيتون القزمي بسبب عدم انتاجيته.



وقال أسعد لموقع : نعمل مع الروابط والجمعيات الفلاحية المنتشرة في ريف المحافظة على توجيه الفلاحين بعدم شراء غراس الزيتون القزمي المسمى “أربكوين” أو “أربكينا” الإسبانية والإيطالية والتي دخلت سورية بطريقة غير نظامية تحت مسميات عدة (قزمية – عالية الانتاج – تكثيفية)، كونها لم تثبت أي تفوق على أصناف الزيتون المحلية بالإضافة إلى احتياجاتها المائية المرتفعة مقارنة بالأصناف المحلية وذلك حسب نتائج البحوث العلمية الزراعية.



واضاف أسعد أن مصادرة غراس الزيتون من مهام مديرية الزراعة في المحافظة والتي ستقوم بحملات تفتيش واسعة تطال المشاتل الخاصة بحثاً عن غراس الزيتون القزمي، تمهيداً لمصادرة الغراس وإتلافها.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على أصناف الزيتون السوري المتأصلة والمميزة وتنفيذ تعليمات اللجنة الفرعية المختصة التي شكلت لمتابعة وتنفيذ ما تم إقراره خلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء في تموز الماضي، وذلك بهدف تطوير قطاع الزيتون من الزراعة حتى التسويق وتحسين جودة الانتاج والتصنيع ورفع قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية ، بالإضافة الى وضع خارطة بيئية لزراعة الزيتون والمناطق الأكثر ملاءمة لزراعته وتوفير متطلبات توسيع زراعته أفقياً والحد من انتشار الأمراض التي تصيبه.



باسل يوسف –أثر برس