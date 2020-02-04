طرطوس تسجل أعلى نسبة مبيع في اليوم الأول لتوزيع المواد الغذائية على البطاقة الذكية

كشف مدير السورية للتجارة في طرطوس يوسف حسن، أن المحافظة سجلت أعلى نسبة بيع في المحافظات السورية خلال اليوم الأول لبيع المواد الغذائية ( السكر – الأرز – الشاي) عن طريق البطاقة الذكية للمواطنين.



وقال حسن “إن منافذ البيع في الصالات المنتشرة في مناطق المحافظة كافة والتي يبلغ عددها 120 منفذاً فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين منذ السبت الماضي”، موضحاً أن العاملين في فرع المؤسسة خضعوا لدورات لتسهيل عملية البيع للمواطنين، بالإضافة لتقسيم عمال المؤسسة إلى عدة مجموعات منهم عمال لتعبئة المواد الغذائية ومجموعات للبيع، بالإضافة لتشكيل لجان لمتابعة عمليات التعبئة والبيع معاً.



وبيّن حسن أن الازدحام متوقع في البداية فقط، وبعد مدة سيتم الشراء بكل هدوء وسلاسة كما عند الدخول لشراء أي مادة، مشيراً إلى أن مدة انتظار المواطن للحصول على المواد الغذائية لا تتجاوز الربع ساعة في الصالات التي تشهد إقبالاً كبيراً.



وحول آلية البيع، قال حسن: “يتم جمع بطاقات المواطنين الواصلين إلى الصالة، ومن ثم يقوم العاملون بإدخالها عبر جهاز البطاقة الذكية، وتوزيع المواد بالدور على الجميع، كما يتم إعطاء كل مواطن الإيصال الناتج من جهاز الـ pos للبطاقة الذكية والذي يبين الكمية المباعة وسعرها، وذلك وفق الكميات والتعليمات التي وزعت وألصقت على أبواب جميع الصالات”.



وأوضح حسن أنه يمكن لكل مواطن أخذ حصته من المواد على مدار الشهر، كما يمكن تجزئتها حسب المواد والحصول عليها من صالات مختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن استقبال البطاقات الممنوحة في كافة المحافظات ويتم التوزيع لجميع حاملي البطاقات الذكية.



يذكر أنه في الأول من شباط الحالي بدأ العمل في جميع صالات ومنافذ البيع في المؤسسة السورية للتجارة في المحافظات ببيع المواد الغذائية (السكر والأرز والشاي) عبر البطاقة الالكترونية.



ويتضمن السقف الشهري الذي حددته الوزارة بيع كيلوغرام من السكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات، وكيلوغرام من الأرز للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات، أما الشاي فهو بمعدل 200 غرام للفرد على ألا تتجاوز الكمية كيلوغراماً واحداً للأسرة.



باسل يوسف