طرطوس تحتل المرتبة الأولى بعدد المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي على مستوى القطر

أوضح مدير التربية في طرطوس علي شحود أن “محافظة طرطوس حصدت المرتبة الأولى في عدد المتفوقين بشهادة الأساسي على مستوى محافظات القطر، حيث حصل 14 طالب وطالبة على المجموع التام في المحافظة”.



وبين شحود أنه “بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بمحافظة طرطوس 78.12 %”.

وذكر شحود أن “الطلاب الحاصلين على المجموع التام لشهادة التعليم الأساسي (٣١٠٠) في محافظة طرطوس هم الطالبة تالة نبيل علي، والطالبة شام حسين ناصر، والطالبة جودي محمد عباس والطالبة جودي نمر حسن والطالب كريم ناظم صالح وكلهم من مدرسة المتفوقين حلقة ثانية” .



وأكمل شحود “إضافة إلى الطالبة ماريان زياد رستم من مدرسة دوير طه حلقة ثانية، والطالب فارس معن خليل من مدرسة أمجد زهير عثمان حلقة ثانية، والطالبة ليال أيمن عمران من مدرسة ثائر سمير الجهني حلقة ثانية، والطالب موسى محمد معلا من مدرسة طلال أسعد حلقة ثانية” .



وتابع شحود “الطالب هادي وائل سليمان من مدرسة صلاح الزنك حلقة ثانية، والطالبة تيماء محمد ابراهيم من مدرسة بملكة حلقة ثانية، والطالبة يانا علي سليمان مدرسة محمد سليم حلقة ثانية، والطالبة أنسام حكمت جديد من مدرسة محمد سامي عيسى حلقة ثانية، والطالبة مايا نادر عباس مدرسة نورس طه حلقة ثانية”.



يشار إلى أن وزارة التربية أصدرت نتائج امتحانات التعليم الأساسي والاعدادية الشرعية يوم أمس السبت، حيث حصل 58 طالب وطالبة على المجموع التام في شهادة التعليم الأساسي بمحافظات القطر .

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