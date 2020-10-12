طرطوس.. إخماد 49 حريق دون خسائر بشرية ودون تسجيل حالات نزوح

أكد مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس أنه تم إخماد كافة الحرائق التي نشبت منذ فجر الجمعة في محافظة طرطوس، والبالغ عددها 49 حريق، وذلك بعد أن أخمدت فرق الإطفاء الحرائق التي تجدد اندلاعها فجر اليوم في كل من نحل العنازة، المراني، الشيخ حمدان.



وأشار يونس إلى أن الظروف الجوية ساهمت في تويع رقعة النيران وصعوبة السيطرة عليها وإخمادها بأسرع وقت، فاشتداد سرعة الرياح الشرقية مع جفاف الطقس ووعورة المناطق وصعوبة التضاريس في بعض الأماكن التي اندلعت فيها النيران شكل عائقاً أمام عناصر الإطفاء.



وأوضح يونس أنه تم تشكيل غرف عمليات في كل المناطق بالتعاون مع المجتمع المحلي والوحدات الإدارية لمؤازرة رجال الإطفاء والدفاع المدني في عمليات الإطفاء في كافة المناطق، مشيراً إلى أنه في بعض القرى تمكنت الفرق الشعبية المشكلة من إطفاء الحرائق دون الحاجة إلى آليات الإطفاء.



وبين مدير زراعة طرطوس أنه تم تشكيل لجان لحصر الأضرار الزراعية والحراجية، لأن الخسائر كبيرة وخاصة في أشجار الزيتون، مؤكداً أنه لم تسجل في المحافظة أي حالات نزوح أو أضرار بالبيوت أو إصابات بشرية، حيث كانت الأولوية في عمل فرق الإطفاء المشتركة هي حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



صفاء علي