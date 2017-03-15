طرد 34 موظفا في شركة الطيران الهندية لسبب غريب

طردت شركة الطيران الهندية "Air India" الحكومية، 34 فردا من طواقم الطائرات، وذلك بسب وزنهم الزائد.



وأكد ممثلو الشركة، أنه تم اتخاذ هذا القرار حرصا على سلامة الرحلات الجوية، حيث لا يعتبر المظهر الخارجي للشخص أحد الشروط الأساسية للعمل لدى الشركة، مشيرين الى أن ما بين سلامة الرحلة الجوية ووزن طاقم الطائرة توجد علاقة مباشرة، حيث أثناء حالة الطوارئ لا يتوجب على الطاقم مساعدة الركاب فقط، وإنما تنظيم عملية الإجلاء. وخصيصا في حالات الهبوط الاضطراري في الماء، حيث يتوجب على المسافرين الخروج من الطائرة عبر أنبوب هوائي، ومن ثم تقديم المساعدة اللازمة لكي لايغروقوا، وهذا يتطلب قوة وقدرة عالية في التحمل، وأضافت الشركة أن عملية الإجلاء لا يجب أن تزيد عن 90 ثانية."



وأوضح ممثلو شركة الطيران أن التدابير المتخذة لمكافحة الوزن الزائد ليست فقط في الهند، وإنما في العديد من البلدان، وعلى وجه الخصوص في الصين، حيث يعتقدون هناك أن طاقم الطائرة ذو الوزن الزائد لايستجيب بشكل كافي في حالات الطورائ.

وكالات