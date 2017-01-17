طرد طالبة مسلمة بسبب حجابها في ولاية «يوتا» الأميركية

قامت سائقة حافلة مدرسية في ولاية «يوتا» الأميركية بطرد طالبة مسلمة مرتين بسبب ارتدائها الحجاب ما دفع أهلها إلى المطالبة باعتذار رسمي من الهيئة التعليمية.

ونقلت قناة «إيه بي سي نيوز» عن الطالبة جنى بكير (15 عاماً) قولها: «الحجاب جزء من شخصيتي وهويتي وأحد تعاليم دين الإسلام الذي أفتخر باعتناقه. وأحرص يومياً على ملاءمة حجابي لملابسي المدرسية».

وأوضحت أنها شعرت بالإهانة والإحراج الشديدين عندما منعتها السائقة لأول مرة الشهر الماضي من ركوب الحافلة المدرسية قائلةً: «انزلي من الحافلة، أنت التي ترتدين شيئاً أزرق على رأسك حيث إنك لا تنتمين إلى هنا».

ولفت محامي العائلة راندال سبنسر: «مع الأسف تكررت الحادثة يوم الجمعة الماضي، رغم أن والدي الفتاة حضرا إلى المدرسة وأبلغا الإدارة بهذه الإساءة»، موضحاً أن «جنى سألت السائقة في المرة الثانية بأدب شديد: هل يمكنني من فضلك ركوب الحافلة اليوم؟، إلا أن السائقة وضعت ذراعها، وسدت الممشى إلى الحافلة»، مشيراً إلى أن «الحادثة تجسد التمييز العنصري الذي يعاني منه الكثير من مسلمي الولايات المتحدة».

وكالات