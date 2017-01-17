دير الزور تحت الخطر: «داعش» يتقدّم... وواشنطن تتحيّن الفرصة
بعد بسيمة وعين الخضرة.. الاشتباكات وصلت إلى عين الفيجة في وادي بردى
انقسام بين الميليشيات بشأن المشاركة «أستانا» بين موافق ورافض
مصالحة بيت جن وجباتا الخشب في مراحلها النهائية
مجموعة مسلحة تسلم نفسها في القلمون الشرقي: تلقينا تدريبات في الأردن على أيدي ضباط أجانب
عن معارضة تكشف أهدافها: سوريا «دون الأسد»... حليفة لإسرائيل
معارك طاحنة بين الجيش وداعش في دير الزور
“المعارضة السورية” تعرض السلام على “إسرائيل” مقابل نزع السلاح الفلسطيني
في تبييضه لسجونه .. “جيش خالد” يعدم المعتقلين لديه
مسلحو المعارضة يحكمون على عميد منشق بالإعدام بسبب “نيته القفز إلى حضن الوطن“
القضاء المصري يبطل اتفاقية منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير
قيادة عمليات بغداد :اعتقال متزعم في تنظيم داعش الإرهابي مع أحد مساعديه
بيسكوف: المحادثات السورية السورية في أستانة ليست بديلا عن محادثات جنيف
انقطاع المياه عن حلب جراء أعطال في شبكة الكهرباء المغذية لمحطات المعالجة
انتهاء عملية المصالحة في وادي بردى وسيكون آمناً خلال أيام

طرد طالبة مسلمة بسبب حجابها في ولاية «يوتا» الأميركية

قامت سائقة حافلة مدرسية في ولاية «يوتا» الأميركية بطرد طالبة مسلمة مرتين بسبب ارتدائها الحجاب ما دفع أهلها إلى المطالبة باعتذار رسمي من الهيئة التعليمية.
ونقلت قناة «إيه بي سي نيوز» عن الطالبة جنى بكير (15 عاماً) قولها: «الحجاب جزء من شخصيتي وهويتي وأحد تعاليم دين الإسلام الذي أفتخر باعتناقه. وأحرص يومياً على ملاءمة حجابي لملابسي المدرسية».
وأوضحت أنها شعرت بالإهانة والإحراج الشديدين عندما منعتها السائقة لأول مرة الشهر الماضي من ركوب الحافلة المدرسية قائلةً: «انزلي من الحافلة، أنت التي ترتدين شيئاً أزرق على رأسك حيث إنك لا تنتمين إلى هنا».
ولفت محامي العائلة راندال سبنسر: «مع الأسف تكررت الحادثة يوم الجمعة الماضي، رغم أن والدي الفتاة حضرا إلى المدرسة وأبلغا الإدارة بهذه الإساءة»، موضحاً أن «جنى سألت السائقة في المرة الثانية بأدب شديد: هل يمكنني من فضلك ركوب الحافلة اليوم؟، إلا أن السائقة وضعت ذراعها، وسدت الممشى إلى الحافلة»، مشيراً إلى أن «الحادثة تجسد التمييز العنصري الذي يعاني منه الكثير من مسلمي الولايات المتحدة».

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.