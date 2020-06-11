طرح السكر والأرز والفروج بأسواق الخير في حمص بسعر التكلفة

لفت مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص عماد ندور إلى أن الفرع بدأ بتسويق الفروج من المنتج مباشرة وتوضيبه وتوزيعه ضمن أسواق الخير وفي صالاته وبيعه للمستهلك بسعر 1950 ليرة للكيلو غرام.



رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أنه سيتم تعميم التجربة نفسها بالنسبة لأسواق الخير على أحياء أخرى مثل عكرمة والزهرة وسيتم خلال الأيام القادمة زيادة التشكيلة السلعية في صالات السورية للتجارة لتأمين السلع الغذائية وغير الغذائية مشيراً إلى أن الرقابة التموينية مستمرة على مختلف السلع بالأسواق وصالات السورية للتجارة.



المهندس عصام تيزيني أمين سر غرفة صناعة حمص لفت إلى أن تجربة أسواق الخير التي افتتحت بالتعاون مع مجلس مدينة حمص قبيل عيد الفطر السعيد مشاركة 40 شركة صناعية أمنت نوافذ بيع من المنتج إلى المستهلك وساهمت في تخفيف العبء المادي عن المواطنين من خلال التنسيق مع الصناعيين والمنتجين والتجار لبيع البضائع بسعر التكلفة.



وبين أن التجربة لاقت ارتياحاً شعبياً وإقبالاً على شراء المواد الغذائية موضحاً أنه تم إحلال مواد بدل أخرى بسبب زيادة الطلب عليها حيث يتم بيع السكر محل الألبسة ومادتي الزيوت والسمنة محل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والعسل.



