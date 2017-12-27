طبيبة في مشفى درعا الوطني تنجح باستئصال ورم ليفي بحجم كيلو غرام ونصف من بطن مريضة

تمكنت الطبيبة هدى سلوم اختصاصية التوليد والأمراض النسائية بالتعاون مع فريق طبي في مشفى درعا الوطني من استئصال ورم ليفي من بطن مريضة يزن نحو كيلو غرام ونصف الكيلو غرام.





وأشارت الدكتورة سلوم إلى أن العمل الجراحي استغرق نحو ساعتين تقريبا بالتعاون مع عدد من الطبيبات المقيمات في المشفى إضافة إلى باقي الفريق الطبي لافتة الى ان هذه العملية الجراحية لها خصوصية من حيث التصاق الورم بالرحم و هو ما استدعى حرصا شديدا من الفريق الطبي بحيث تمت ازالة الورم دون المساس بالرحم.





وأضافت إنه تم إرسال الورم المستأصل إلى مخابر دمشق للتأكد من كونه ورما سليما أو سرطانيا مشيرة إلى أن الوراثة إضافة للبدانة تلعبان دورا في اصابة النساء بهكذا نوع من الاورام وهو ما يتطلب الانتباه بشكل مستمر وإجراء الفحوصات الدورية ما يخفف من آثار الإصابة إضافة الى الانتباه لعامل السن.





من جانبه بين الدكتور بسام الحريري رئيس الهيئة العامة للمشفى أن هذا النوع من الأورام من الحالات النادرة نظرا لكبر حجمه لافتا إلى جاهزية المشفى للقيام بجميع انواع العمليات الباردة والإسعافية.





وأضاف الحريري أن المشفى سيبدأ في غضون الأيام القادمة باجراء عمليات الساد العيني بالفاكو اي بدون جراحة الى جانب انتهاء المشفى من تجهيز قسم الكلية الصناعية على ان يقلع العمل فيه خلال أيام.



