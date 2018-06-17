طبيبة سورية تحصل على جائزة أفضل منشور علمي لعام 2018

حصلت الطبيبة السورية هالة كمال قطيش على جائزة أفضل منشور علمي لعام 2018 من الجمعية السويسرية للجراحة العظمية ضمن المؤتمر السنوي عن بحثها هندسة النسج في علاج إصابات غضروف المفصل.

هالة التي درست في سويسرا الجراحة العظمية وتحضر حاليا لنيل درجة الدكتوراه في هندسة النسج والخلايا الجذعية أوضحت أن البحث يقوم على أخذ عينة صغيرة بمقدار ميليغرام من غضروف المريض سواء ركبة أو كاحل ليتم بعدها عكس ذاكرة خلايا العينة لتصبح خلايا جذعية وبدورها تقوم بإنتاج غضروف مفصلي يقارب من حيث التكوين الخلوي والنسيجي الغضروف الأم لدى المصاب.

ويتميز البحث حسب ما ذكرت هالة بقدرته على إنتاج خلايا قادرة على التمايز من الأشخاص الأكبر عمرا و هو ما لم يتحقق سابقا والنسيج الغضروفي الناتج عن بروتوكول التطوير مشابه بنسبة80 بالمئة للنسيج الأم بينما النتائج المنشورة لغير باحثين نسبه التشابه لا تتجاوز الـ30 بالمئة معبرة عن طموحها بأن تقوم بتطوير تكنولوجيا هندسة النسج بما يسمح بترميم أي نسيج أو عضو في الجسم البشري وتنقل خبرتها إلى وطنها.

وحول أهمية البحث بين الدكتور فيليب تشول رئيس قسم جراحة الأربطة والطب الرياضي في المشفى الجامعي بجنيف أن البحث ينفرد بتقنية جديدة لتجهيز الأنسجة ثلاثية الأبعاد اضافة إلى أن البيانات الأولية واعدة بأن تساعد نتائجها في المساهمة بخطوة كبيرة في جراحة استعادة الغضروف.

ولم تخل مسيرة هالة العلمية من الصعوبات كونها تعيش وتدرس بعيدة عن الأهل والوطن، حيث أوضحت أن صعوبة الدراسة والعمل في المغترب تكمن في إثبات القدرات والكفاءات أمام الزملاء والمسؤولين في العمل “فكونك غريبا عليك ان تعمل أضعاف زملائك لكي تستحق نفس الفرص والترقي ودرجات التميز”.

وختمت الدكتورة هالة بالقول ..سورية الارض الخصبة التي تقدم للعالم العلم والفن.. ورفع اسم سورية من أهم الدوافع في عملنا كسوريين مغتربين واتمنى دائما أن أعطي صورة حقيقية عن جمال وعظمة هذا البلد.

سانا