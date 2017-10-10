طبيب لألف مريض !!

تدرك وزارة الصحة حجم الوجع الذي يعاني منه قطاع المشافي والمراكز الطبية والمستوصفات، نتيجة النقص في عدد الأطباء ولاسيما المتخصصين منهم، حيث تصل الأمور إلى مستويات من الحدية بمكان تجعل مسألة “قرع الناقوس” أولوية تدفع القائمين على الشأن الصحي ومعهم صناع القرار في وزارة التعليم العالي، إلى إعلان خطة سريعة تعيد ترميم وترقيع ما كان يشكّل أسطولاً في مسك دفة “العافية والصحة” لدرجة وجود فائض كان يصدّر إلى دول الاحتياج والعوز.

اليوم ومع سنوات الحرب تبدو الصورة مقلوبة، إذ تسبّبت الهجرة التي أصابت شرائح الأطباء في مقتل بحصول حالة “زنقة” لدى المشافي ولاسيما التخصصية منها، وباتت الحاجة ماسة إلى ضخ كوادر وكفاءات حديثة التخرج من الجامعات الطبية حيث تحرص سياسة “التعليم العالي” هناك على أن تكون المخرجات بمقاييس وجودة مناسبتين لدعم القطاع وليس الإساءة إليه وتدميره، ولهذا كانت احترازات “السنوات التحضيرية” للكليات الطبية، بما يؤكد أن اللعب على وتر الحاجة سيعطي نتائج فاشلة وقاتلة لمؤسسات طبية تقضي المسؤولية النهوض بها وليس الإجهاز عليها بمَن لا يستأهلون صفة “طبيب”؟.