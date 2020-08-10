طبيب سوري ينصح: الفلافل والشاورما والأطعمة الجاهزة تنقل كورونا

حذر الدكتور عدنان الفرا- اختصاصي هضمية، من تناول الأطعمة الجاهزة خلال هذه الفترة الحرجة لكونها تعد وسطاً ملائماً جداً لفيروس كورونا.



وبحسب ما أوردت صحيفة “تشرين” قال الدكتور الفرا إن الأطعمة الجاهزة تعد وسطاً ملائماً جداً لفيروس كورونا، وتطيل أمد بقائه، فالدراسات أظهرت أن الأطعمة الجاهزة يمكن أن تكون ناقلاً للفيروس.



وأضاف: “تأتي إلينا حالات كثيرة من أشخاص يعانون من اضطربات هضمية سببها تمركز الفيروس في الجهاز الهضمي عن طريق تناول الوجبات السريعة خارج المنزل، ومن هنا تنتقل العدوى من الطعام الذي قد يكون الشخص الذي أعده مصاب أو ملامسة الشخص الأسطح مثل البلاستيك والمعادن الموجودة عند شرائه الطعام من خلال الأدوات المستخدمة في المحال مثل الشوك والسكاكين والعبوات البلاستيكية والملاعق أو ملامسته الأسطح وعدم تعقيمها بالشكل الأمثل”.



ودعا إلى تجنب تناول الوجبات الجاهزة في هذه الفترة وخاصة الفلافل الأكلة الأكثر شعبية والأطعمة المعرضة للهواء كالشاورما لتفادي المرض، فهي أكثر عرضة للتلوث بالفيروس وإن فرص الإصابة عن طريق طعام ملوث تبقى قائمة حتى إذا اتبعت المطاعم ومحال بيع الأطعمة إجراءات السلامة المطلوبة.



ومع تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس، وصل عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 1125 إصابة، بينها 331 حالة شفاء و50 حالة وفاة.