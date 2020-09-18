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طبيب سوري يحصل على لقب أفضل طبيب في أوكرانيا

حصل الطبيب السوري المغترب عارف المحمد، على لقب أفضل طبيب لعام 2020 في المنطقة الجنوبية في أوكرانيا، في تصويت شعبي تنظمه “إدارة مدينة أوديسا” الأوكرانية بالتعاون مع محطات تلفزيونية محلية.

وبينت وكالة “سانا” أن “الدكتور المحمد طبيب أسنان وصاحب أكبر مركز لطب الأسنان في مدينة أوديسا، عرف بكفاءاته العالية وتقديمه أفضل طرق العلاج والتقويم”.

ويلعب الدكتور المحمد، وفقاً للوكالة “دوراً كبيراً بتقديم المساعدات الطبية لأبناء الجاليات العربية والمواطنين والمشاركة في مجمل نشاطات الجالية السورية في أوديسا وهو ممثل اتحاد الأطباء العرب في أوكرانيا”.

وصرح الدكتور “المحمد” للوكالة قائلاً إنه “فخور بنيله اللقب الذي جاء نتيجة لعمل ومثابرة طويلة، لا سيما أنه ابن سوريا في المغترب”.

ولفت إلى أن “العمل بالنسبة له سعادة ورضا وخاصة بجانبه الإنساني”.

وأشار إلى “تميز الحضور السوري في المغترب وأوكرانيا تحديداً، وعلى مدار حقب متتابعة ما يدل على القيم العالية والطاقات الخلاقة التي يحملها السوريون أينما كانوا”.

وقال إن “وطني سوريا سيبقى منارة للعلم يشع نورها في كل العالم، واتمنى لسوريا السلام والازدهار والانتصار”.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد خريج كلية طب الأسنان من الجامعة الحكومية بأوكرانيا وحاصل على دكتوراه تقويم الأسنان منذ عام 2008.