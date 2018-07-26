طبخة منزلية تساعدك على إنقاص وزنك !!

أفادت مجلة “إيلي” الألمانية بأن السبانخ تعد مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة؛ حيث أنها تحتوي على مادة ” ثايلاكويد”، التي تعمل على إبطاء عملية الهضم، مما يزيد من الشعور بالشبع ويحد من نوبات الجوع الشديدة.



وتستند المجلة المعنية بالصحة والجمال إلى نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة لوند السويدية؛ حيث طُلب من 38 امرأة بدينة تناول مشروب سموزي يحتوي على مادة ” ثايلاكويد” في صباح كل يوم على مدار ثلاثة أشهر، وتم تقسيم المشتركات إلى مجموعتين: الأولى تناولت مشروباً يحتوي بالفعل على مادة ” ثايلاكويد”، بينما تم تطبيق تأثير البلاسيبو (العلاج الوهمي) على المجموعة الثانية.



وأظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة، التي تناولت المشروب المحتوي بالفعل على مادة ” ثايلاكويد”، نجحت في إنقاص وزنها أكثر من المجموعة الثانية وتمكنت في المجمل من إتباع نظام غذائي ولم تواجه نوبات جوع.





وكالات