طالبة “بكالوريا” تقدم على الانتحار قبل بدء الامتحانات بيوم في القدموس

أقدمت طالبة “البكلوريا” (د.ه.د)، من قرية دير الجرد في ريف القدموس بمحافظة طرطوس على الانتحار بمادة سامة قبل موعد بدء الامتحان بيوم.



وأكد الطبيب الشرعي في طرطوس علي بلال أنه “تم الكشف على جثة فتاة طالبة بكالوريا، من قرية دير الجرد بريف القدموس، المتوفية نتيجة تناولها مادة سامة”.



ولفت الطبيب بلال إلى أنه “لا توجد أي شبهة جنائية على جثة الطالبة حتى هذه اللحظة”، مضيفاً “كما أنه لا يوجد أي علامات عنف أو شدة على كامل الجثة، إلا أن علامات التسمم واضحة عليها”.



وأفاد الطبيب بلال بأنه “تم الكشف على الجثة في مشفى القدموس، من قبل الطبيب الشرعي المكلف في المنطقة” مشيراً إلى أن “الطالبة متفوقة في دراستها”.



وشدد الطبيب الشرعي على “توعية أهالي الطلاب لتخفيف الضغط النفسي عن أبنائهم ما أمكن، وخاصة في هذه المرحلة الهامة التي تتزامن مع الإمتحانات الدراسية”.



يُذكر أن الامتحانات الدراسية في سوريا لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، ستبدأ في التاسع والعاشر من شهر حزيران الجاري.



تلفزيون الخبر









