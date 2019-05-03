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طالبة جامعية تمتهن الاحتيال الإلكتروني

تقوم طالبة صيدلة سنة رابعة ( ز . م ) بعمليات نصب عبر شبكات التواصل حيث تسوق بحسابات وهمية على الفيس بوك صور لفتاة ترتدي ملابس رائعة الجمال وتقوم بعرضها بأسعار رخيصة تغري النساء وتقنعهن بالشراء من خلال إرسال المال بحوالات مالية عبر شركة القدموس ليصدمن بأن هذه البضاعة هي ملابس مستعملة ومهترئة خلافا لما هو معروض ومتفق عليه أو حتى بمستحضرات تجميل تحمل أسماء ماركات عالمية مشهورة ليتبين أنها بضاعة يدوية رخيصة أو منتهية الصلاحية وأحيانا مزورة وتضر بالبشرة .



بعد ورود عدة شكاوى بهذا الخصوص تم نصب كمين لهذه الفتاة من قبل مديرية منطقة طرطوس مركز الأمن الجنائي وإرسال حوالة مالية باسمها الذي تدعيه إلى فرع شركة القدموس في الشيخ سعد والذي تبين بعد إلقاء القبض عليها هناك أنها تستعمل هوية مفقودة تعود لإحدى السيدات ( د . ح . ق ) ولدى التحقيق معها اعترفت بوجود شريكة لها في هذه العمليات تدعى ( م . م ) تم إحضارها على الفور مع كافة إيصالات التحويل التي تثبت وقوع حوادث الاحتيال البالغ عددها تسع عمليات .



قوى الأمن الداخلي تهيب بجميع الأخوة المواطنين عدم الشراء الالكتروني إلا من خلال المواقع المرخصة أصولا والمعروفة للجميع .