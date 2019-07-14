طالبة بكالوريا يبتسم لها الحظ بعد الرسوب.. ما علاقة وزير التربية؟

لا نعلم من بطل هذه القصة وسائل التواصل الاجتماعي المحاربة من المسؤولين، أو الأستاذ الذي عرض المشكلة، أو الطالبة التي وقع عليها الظلم، أو وزير التربية الذي وعد بالحل؟!



ابتسم الحظ لطالبة راسبة في امتحانات الشهادة الثانوية، بعد عرض مشكلتها عبر الفيسبوك من خلال أستاذ اللغة العربية “جابر معمرجي”، ليعلق وزير التربية “عماد العزب” على المنشور مطالباً بتقديم الطالبة لاعتراض سريع.



يقول “معمرجي” في منشوره إن «طالبة كانت الأولى على شعبتها بالفصل الأول، صحّحَت علامتها على سلم العلوم فكانت ( 295 )، تتفاجأ بها ( 29 ) وراسبة»، مضيفاً أن الطالبة حصلت على العلامة التامة بمادة الكيمياء و590 بالرياضيات.





ومن خلال التعليقات أكد “معمرجي” أن الخطأ ربما يكون في نقل العلامة، في إشارة منه إلى أن الموظف قد يكون أغفل عن غير انتباه رقم 5 فأصبحت العلامة 29 عوضاً عن 295، وهو أمر يبدو منطقياً بالنظر إلى علامات الطالبة المرتفعة في صورة النتيجة التي أوردها “معمرجي” في المنشور ذاته



ومن حسن حظ الطالبة أن وزير التربية صديق “معمرجي” على الفيسبوك، حيث شاهد المنشور وعلق عليه، مطالباً بتقديم اعتراض بشكل سريع ووعد بتدقيق الموضوع شخصياً.



وإن كان الحظ قد ابتسم لهذه الطالبة التي لم يتم ذكر اسمها، فماذا عن عشرات الحالات الأخرى التي قد تكون تعرضت لحوادث مشابهة، وهو ما يقتضي انتباهاً أكبر من قبل الموظفين فهم باتوا يتحكمون بمصائر وتعب طلاب ولذلك فإن الأرقام يجب أن تعامل بحرص شديد.



سناك سوري