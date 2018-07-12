طالب يعترض على علامته فيصبح الثاني على مستوى القطر

اعترض الكثير من الطلاب ممن تقدموا لامتحان شهادة التعليم الأساسي في السويداء على ما حصلوا عليه من درجات، ليتبين فيما بعد أحقية الاعتراض المقدم لعدد منهم تجاوزت نسبتها 5 بالمئة من أجمالي المعترضين البالغ عددهم 360 طالباً.

هذا وأثبت الاعتراض أن الخطأ شمل ما يزيد على 17 طالباً أحدهم حصل على زيادة بأكثر من 30 علامة كانت مفقودة عن طريق الخطأ في الجمع ليصبح الثاني بترتيب النجاح على مستوى القطر، وهذا طبعاً يدل على عدم الدقة في جمع العلامات هذا إضافة إلى وضع العديد من إشارات الاستفهام لدى الكثيرين من أهالي الطلاب المعترضين على النتائج وغير المعترضين حول دقة عمليات التصحيح في المراكز خاصة.

الكثير من المعنيين ممن التقيناهم أكدوا الضغط الكبير من قبل مديرية التربية في السويداء للإسراع في عمليات إنهاء التصحيح على مستوى المحافظة.

بدوره مدير التربية في السويداء بسام أبو محمود أكد أن عمليات التصحيح تعتبر من أدق العمليات التي تتميز بها امتحانات السويداء والكادر التدريسي فيها، موضحاً أن الخطأ وارد حيث تبين أن بعض الأخطاء جاءت بسبب نقل الدرجات من الأوراق الامتحانية إلى الحاسوب وبعضها جاء نتيجة خطأ في جمع القسيمة للسؤال من درجات وأجزائها وهو خطأ وارد بسبب الإجهاد والتعب في جمع الأجزاء ويمكن لأي طالب الاعتراض حيث تم النظر بجميع الاعتراضات وإعادة جمع العلامات.