طالب يرفض عرضاً بملايين الدولارات

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن رفض طالب بريطاني عرضاً مغرياً قدمه مستثمرون أميركيون يقضي ببيع موقع إلكتروني أطلقه على الإنترنت، وأوضحت الصحيفة أن محمد علي البالغ من العمر 16 عاما، ابتكر موقعاً لتوفير الأموال على الإنترنت، يعمل على عرض قائمة بأفضل الأسعار للمنتجات والخدمات.

ويعيش علي المتحدر من أصول باكستانية في مقاطعة يوركشاير بشمال إنكلترا، وله سجل واسع في الابتكارات التقنية، وأطلق التلميذ حين كان يبلغ من العمر 12 عاماً، أول شركة له، واستطاع جني أرباح تزيد على 60 ألف دولار، بعدما صمم لعبة فيديو وتطبيقاً خاصا بسوق الأوراق المالية.

وكانت أحدث مشاريعه التقنية إطلاق موقع إلكتروني متخصص في الحسابات الإئتمانية والعثور على أفضل الأسعار للمنتجات والخدمات بالتعاون مع مستثمر محلي، واجتمع محمد علي مع مستثمرين أميركيين في لندن لبحث الاستثمار في مشروعه الجديد، غير أنه فوجئ بعرض قدمه هؤلاء لشراء الموقع مقابل 6 ملايين دولار، بيد أنه رفض العرض، عازياً ذلك إلى أن فكرة الموقع تساوي أكثر وقيمته ستزداد بزيادة عدد المشتركين، لافتاً إلى الثروة التي سيجنيها الشخص الذي سيستخدم هذا الموقع.

وكالات