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طالب يأتي إلى حفل تخرجه على متن دبابة

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن حفل التخرج في العديد من البلدان يعتبر حدثاً مهماً جداً للطلاب، وغالباً ما يبحث البعض عن أشياء تميزهم عن البقية، لافتة إلى أنه وفي بعض الأحيان يختار بعض الطلاب زياً جنونياً لحضور الحفل، والبعض الآخر يبتكر طرقاً جنونية ليتميز بها بين أصدقائه.
وأشارت إلى أن هذا ما حدث في إحدى المدارس البريطانية في أثناء حفل التخرج من الثانوية العامة، حيث قَدِم أحد الطلاب على متن دبابة، قام باستعارتها من جده البالغ من العمر 80 عاماً، لافتة إلى أن الجد لم يمانع مثل هذا الفعل، وإنما وبكل سرور قدم دبابة لحفيده.
وأضافت: مدير المدرسة والمعلمون لم يكونوا مندهشين أبداً، لكونها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الطالب بشيء غير عادي وجنوني، حيث قَدِم العام الماضي لمعرفة نتيجة الامتحان في نعش.

وكالات

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