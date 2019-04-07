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طالب في الصف السابع يحمل قنبلة في حقيبته المدرسية في السويداء

أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً على إحضار قنبلة يدوية معه إلى مدرسته، الواقعة في قرية الكفر التابعة لمحافظة السويداء.


وقال مدير التربية في محافظة السويداء بسام أبو محمود إنّ “الطالب عرّض مدرسة “هايل الحمد” الإعدادية للخطر، بإحضاره قنبلة يدوية وأدخلها لصّفه بعد أن أخفاها في حقيبته”.


وأكمل أبو محمود أنّ “المدرسة شهدت استنفاراً من الكادر التعليمي والإداري، بعد اكتشافهم القنبلة اليدوية في حقيبة الطالب”.


وبيّن أبو محمود أنّ ” الطالب أدخل القنبلة دون أن ينتبه له أحد وقبل انتهاء الدوام الرسمي طلب من زميلتين له حمل حقيبته وإخراجها إلى فناء المدرسة مما لفت انتباه الموجهات في المدرسة”.


وتابع أبو محمود ” استدعت الموجهات الطالبتين وقمن بتفتيش الحقيبة لتسقط منها القنبلة ما تسبب في حالة ذعر في المدرسة خوفاً من انفجارها”.


ولفت أبو محمود إلى أن “إدارة المدرسة اكتفت بتبليغ مخفر الشرطة الذي استدعى بدوره والد الفتى إلا أن الأخير قال في إفادته إنه لا يعلم بحيازة ابنه للقنبلة”.


ونوه أبو محمود إلى أن ” مديرية التربية لا تستطيع أخذ أي إجراء قانوني بحق الطفل كونه “حدث”، والإجراء الوحيد الذي يمكن أن تتخذه هو نقله من المدرسة إلى مدرسة أخرى”.


وأضاف أبو محمود أنّ ” الإجراء القانوني يجب أن يتخذ بحق والد الطفل، وليس الطفل”.


يذكر أن محافظة السويداء شهدت خلال السنوات الماضية العديد من حوادث القتل والانتحار بأسلحة مختلفة، نتيجة انتشار السلاح العشوائي في المحافظة وخاصة بين المراهقين.