طالب سوري يساهم في منح جامعته شهادة عالمية

حصلت مجلة البحوث والدراسات العلمية في جامعة “الفرات” على شهادة معامل التأثير الدوائي( mpact factor:1.641) من قبل الفهرس العلمي العالمي “ISI (INTERNATIONAL Scientific Indexing).



الشهادة التي منحت للجامعة لأول مرة في تاريخها جاءت بمساعدة المعيد الموفد “عزام العبيد” لدولة الهند الذي ساهم في تقديم العون لكوادر الجامعة لتتمكن من تسجيل بحوث المجلة والحصول على الشهادة، وفقاً لما ذكرته صفحة الجامعة على فيسبوك، متمينة من جميع أبنئاها الغيورين على جامعتهم تقديم كل الدعم لجامعتهم الأم “الفرات”.



إبراز الجامعة في المحافل العلمية الدولية هي رغبة خاصة من إدارتها التي خطت هذه الخطوة باتجاه النشر الالكتروني، حيث أن معامل التأثير هو مقياس لأهمية المجلات العلمية المحكمة ضمن مجال تخصصها البحثي، ويعكس مدى إشارة الأبحاث الجديدة للأبحاث التي نشرت سابقاً في تلك المجلة والاستشهاد بها، وقد تم ابتكاره من قبل “إيوجين جارفيلد” مؤسس المعهد العلمي للمعلومات ISI، حسب مانشرته الصفحة مشيرة إلى أن بعض المؤسسات “كـمؤسسة تومسون رويترز” تقوم بحساب معاملات التأثير بشكل سنوي للمجلات العلمية المحكمة المسجلة عندها ونشرها في ما يعرف بتقارير الاستشهاد بالمجلات الأكاديمية، والتي يتم فيها تصنيف المجلات بحسب معاملات التأثير .



يذكر أن مجلة عالمية أخرى نشرت بحثاً حول عمل جراحي تم في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس وبجهود خاصة من الأطباء في ظل غياب كامل لوزارة التعليم العالي التي رصدت الأموال وتغنت بأمجاد البحوث العلمية لكنها لم تحرك ساكناً لنشرها بما يسهم في تحسين تصنيف الجامعات السورية الذي تراجع خلال سنوات الحرب، فهل تتمكن جهود الباحثين الفردية من إعادة أمجاد الجامعات السورية؟

سناك سوري