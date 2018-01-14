طاقة إنتاج النفط العراقية تقترب من 5 ملايين برميل يوميا

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم السبت إن الطاقة الإنتاجية لبلاده تقترب من الوصول إلى خمسة ملايين برميل يوميا لكن البلاد ستلتزم تماما بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.





وقال اللعيبي للصحفيين في أبوظبي إن إنتاج النفط من العراق بلغ حاليا نحو 4.3 مليون برميل يوميا، بحسب رويترز.





وأضاف أن اتفاقا لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من أوبك وخارجها يجب أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط مشيرا إلى أن الأسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.





من جانب آخر قال اللعيبي خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي إن وزارته تعتزم إبرام ثلاثة عقود مع شركات غاز دولية بحلول منتصف العام الجاري للانتفاع من الغاز في جنوب البلاد.





وقال إن العراق يخطط للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط دون استغلاله بحلول عام 2021.



