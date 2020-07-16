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طائرة مسيرة تركية تستهدف موقع لـ”قسد” في ريف الحسكة

استهدفت طائرة مسيرة تركية حاجزاً لـ”قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة أمريكياً في ريف الحسكة الشمالي.
وقصفت طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال التركي حاجزاً لـ”قسد” يبعد 1 كم جنوب مدينة الدرباسية شمال الحسكة.

وأفاد “المرصد” المعارض بأن النقطة المذكورة التابعة لـ”قسد” تحولت إلى مرآب للسيارات والآليات، فيما خلف الاستهداف إصابة سائق، إضافة لأضرار مادية.

يشار إلى أن الاشتباكات تشتعل باستمرار بين “قسد” وقوات الاحتلال التركي شمالي شرق سورية، وراح ضحيتها مئات المدنيين، مع الإشارة إلى أن كافة هذه العمليات هي عمليات غير مشروعة وتعتبر اعتداءً على سيادة الدولة السورية وذلك استناداً إلى القوانين الدولية.

 


الوطن