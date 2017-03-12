طائرة ركاب تهبط اضطرارياً بسبب بطانية

اضطر قبطان طائرة تابعة لخطوط هاواي الجوية، إلى الهبوط بالرحلة المتجهة من لاس فيغاس إلى هونولولو، قبل الوصول إلى وجهتها النهائية، بسبب عدم دفع أحد الركاب 12 دولاراً لاستخدام البطانية.

وبعد إقلاع الرحلة مباشرة، تقدم الراكب البالغ من العمر 66 عاماً بطلب بطانية من المضيفات، معللاً طلبه بأن مقصورة الطائرة أصبحت باردة، إلا أنه وبعد معرفة تكلفة الخدمة، طلب الراكب ساخطاً الاتصال بممثل الشركة ليوبخه..

وقيم قائد الطائرة الوضع، ثم قرر إيقاف الرحلة، لتهبط الطائرة في مطار لوس أنجلوس.

الجدير بالذكر هنا أن ضباط الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا بانتظار الراكب الغاضب في المطار، ولكن بعد التحقيق أفرج عنه.

وكالات