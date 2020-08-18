طائرة ترامب تنجو من حادث اصطدام

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كادت تصطدم بطائرة دون طيار "درونز" فوق مطار واشنطن، ليلة الأحد، وفقاً لشهادة عدد من الأشخاص كانوا على متن الطائرة الرئاسية.



وأفادت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر بأن جسم "الدرونز" ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية، وشاهده العديد من ركابها، وذلك قبل هبوطها بوقت قصير.



وأضافت الوكالة أنّ جهاز الخدمة السرية لم يردّ على طلبات الوسائل الإعلامية، لتأكيد تفاصيل الواقعة، كما أحالت إدارة الطيران الفيدرالية طلبات الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأمريكية.



وبحسب مصادر إعلامية متابعة للواقعة، فإنّ الطائرة بدون طيار لا يمكنها إسقاط طائرة نفّاثة، ولكن يمكن أن تحدث ضرراً أكبر من الضرر الذي يحدثه طائر مماثل بالحجم، والذي يمكن أن يحطم الزجاج الأمامي لقمرة القيادة أو يتلف المحرك.

وتنصّ القوانين الفدرالية الأمريكية على تحليق الطائرات من دون طيّار على مرأى من المشغل، ولا يزيد ارتفاعها على 400 قدم "122متراً" فوق سطح الأرض دون أي استثناءات، مع العلم أن الطائرات المسيّرة مزودة ببرامج مصممة للمسافات القصيرة.