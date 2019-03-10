طائرة الرئاسة الجزائرية تصل جنيف وتوقعات بعودة بوتفليقة إلى بلاده اليوم

قالت مصادر مطلعة جزائرية إنه من المنتظر أن يعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر اليوم الأحد، بعد رحلة علاج في جنيف دامت أسبوعين.



ونقلت وكالة "رويترز" أن طائرة حكومية جزائرية هبطت اليوم الأحد في مطار "كوينترين" بجنيف، حيث من المنتظر أن تقل بوتفليقة إلى بلاده اليوم.



هذا وأظهر موقع متخصص بمراقبة حركة الملاحة الجوية، في وقت سابق اليوم أن طائرة حكومية جزائرية كانت قد أقلت الشهر الماضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جنيف غادرت المجال الجوي للجزائر صباح اليوم متوجهة شمالا.



وقد صرحت مصادر رسمية جزائرية في وقت سابق، أن طائرة الرئيس عادت من جنيف إلى الجزائر بدونه.



وغادرت الطائرة فجر اليوم العاصمة الجزائر، قبل الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وصل إلى سدة الرئاسة عام 1998 حيث كانت الجزائر تعاني من اضطرابات أمنية خطيرة إلا أن الرئيس بوتفيلقة استطاع إعادة الاستقرار إلى البلاد التي كانت محط أنظار مؤامرة شاملة كادت أن تودي بها إلى الهلاك.