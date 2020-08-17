طائرة أمريكية تعتدي على حاجز للجيش و استشهاد جندي و اصابة اثنين

قامت طائرة لقوات الاحتلال الأمريكي بالاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري جنوب شرق القامشلي ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.



وذكر مراسل سانا في الحسكة أن طائرة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قامت صباح اليوم بالاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري في تل الذهب جنوب شرق القامشلي بعد منع جنود الحاجز مرور دورية للاحتلال الأمريكي ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 2 آخرين بجروح نقلا إلى مشفى القامشلي الوطني لتلقي العلاج والاسعافات الطبية اللازمة.



وتصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري منذ إقامة قوات الاحتلال الأمريكي قواعدها اللاشرعية للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة والعودة من حيث أتت بعد رشقها بالحجارة تأكيداً على رفضهم وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.