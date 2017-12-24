طائرات روسية تطارد مقاتلات أمريكية في سماء سوريا

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وروسية بأن المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت قالت في إشارة إلى حوادث اقتراب طائرات حربية روسية من طائرات أمريكية في سماء سوريا، “لم يأتِ بعض الحوادث بالصدفة، فالطائرات الروسية تعمدت مطاردة طائراتنا”.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وروسية بأن المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت قالت في إشارة إلى حوادث اقتراب طائرات حربية روسية من طائرات أمريكية في سماء سوريا، “لم يأتِ بعض الحوادث بالصدفة، فالطائرات الروسية تعمدت مطاردة طائراتنا”.