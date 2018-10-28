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طائرات "التحالف الدولي" تشن غارة جديدة على قرية السوسة وتقتل 5 مدنيين بينهم أطفال

واصل طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة جرائمه بحق المدنيين بقصفه مجددا قرية السوسة في ناحية البوكمال بريف دير الزور الشرقي بحجة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان.


وذكرت مصادر أهلية  أن طائرات تابعة لـ”التحالف الدولي” شنت غارة على قرية السوسة نحو 140 كم جنوب شرق مدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان وأبوهما وأمهما وشخص خامس من سكان القرية.


وبينت المصادر أن الشهداء هم رجب الحسن وزوجته وطفلاه وزيدان الصلبي في حين وقعت أضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم.


وارتقى شهداء ووقع جرحى بين المدنيين وحدثت أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات في الـ 24 من الشهر الجاري نتيجة غارات طائرات “التحالف الدولي” وقصف مجموعات “قسد” قرية السوسة.


وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف الدولي” من خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.