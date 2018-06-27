طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف سيارة مدنية وسط قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سيارة مدنية وسط قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن “طائرة استطلاع استهدفت سيارة جيب في مخيم النصيرات وسط القطاع”مشيرة إلى أن طيران الاحتلال حلق بكثافة في أجواء غزة على ارتفاعات منخفضة وأطلق بالونات حرارية مضيئة.

وكان شاب فلسطيني استشهد صباح الأحد الماضي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى خلال مسيرات العودة فى خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الجمعة الماضي فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي صاروخا على حي الزيتون شرق مدينة غزة.