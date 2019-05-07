طائرات أمريكية تلقي أدوية وأغذية لإرهابيي “داعش” في صحراء الأنبار

كشفت منظمة بدر العراقية أن طائرات أمريكية ألقت مواد غذائية وصحية لإرهابيي “داعش” في صحراء محافظة الأنبار.



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مدير المنظمة في الأنبار قصي الأنباري قوله: إن عصابات “داعش” الإرهابية المختبئة في جوف صحراء الأنبار لا يستطيع أحد الوصول إليها إلا الطائرات الأمريكية وبأوامر أمريكية صارمة، موضحاً أن العوائل التي تسكن الصحراء شاهدت مروحيات أمريكية وهي تقوم بإنزال المواد الغذائية والصحية للإرهابيين المتخفين مع عدد من العائلات في الصحراء الغربية وخصوصاً أن صحراء الأنبار كبيرة وواسعة ولا يمكن للإرهابيين التنقل لمسافات كبيرة من أجل الحصول على الطعام.