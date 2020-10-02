ضوابط جديدة للمصرف الصناعي في منح القروض

كشف المدير العام للمصرف الصناعي السوري وضع المصرف ضوابط جديدة لمنح القروض، منها عدم السماح بتجاوز سقف التسهيلات الائتمانية عبر المصرف 500 مليون ليرة سورية”، وعدم قبول طلبات التسهيلات الائتمانية المباشرة الدوارة كالجاري المدين.



وسيمنح التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية لأعمال التأسيس والتوسعة والشراء والتسهيلات الخاصة بالمقاولين والمهندسين. لتمويل قروض شراء الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الإنشائية، بينما ستمنح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة وفق التعليمات التنفيذية السابقة دون أي تعديل.



في حين لن يمنح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين (المتأخرين عن سداد القروض).



وسمح المصرف الصناعي بمنح التسهيلات الائتمانية المباشرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الصناعية والحرفية، ولتمويل رأس المال الثابت مع السماح بتمويل رأس المال العامل بالقروض القصيرة أو المتوسطة الأجل.



هذا وتضمنت التعليمات الجديدة السماح بمنح القروض السكنية لموظفي المصرف الصناعي.

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