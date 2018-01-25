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ضوابط جديدة لشركات الحوالات في سورية قريباً

 

أعلن " أحمد سعد" المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عن وضع ضوابط لعمليات ترخيص شركات الحوالات من خلال لجنة مشكلة من المصرف المركزي والبريد السوري والهيئة الناظمة.
 
موضحاً أنه سيتم اعتماد هذه الضوابط عند صدور اللائحة التنفيذية للتراخيص من الهيئة الناظمة المسؤولة عن عمليات التراخيص بموجب قانون البريد، ومضيفاً: سيتم تغيير آلية منح التراخيص.
 
سعد أعتبر أن دخول الشركات الخاصة لقطاع البريد وضع المؤسسة بمنافسة غير عادلة، موضحاً أن القطاع الخاص يؤدي خدماته في المدن والمناطق ذات الفعالية الاقتصادية المربحة والأقل تكاليف.
 
وأضاف سعد: “هذا أدى إلى فقدان المؤسسة جزءاً كبيراً من مواردها المالية بترك الريف والمناطق النائية المكلفة للمؤسسة”، كاشفاً أنه لأول مرة منذ عام 1975 تنتقل المؤسسة من حالة العجز والخسارة بإيراداتها إلى الربح بعدما حققت في العام الماضي إيرادات تجاوزت 2.1 مليار ليرة بزيادة 600 مليون عن عام الذي يليه.
 
وكشف  سعد عن إلغاء ترخيص لإحدى الشركات (إكسبريس) بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين، وقد تم إلزامها بدفع مستحقات جميع الزبائن.
 
وكذلك شركة العنكبوت حيث ارتكبت مخالفة التأخير بتسديد حقوق المواطنين المتعاملين معها والمؤسسة والجهات المختصة تعمل على معالجة وضعها وتأمين حقوق جميع المواطنين المتعاملين معها.
 
 
المصدر: الوطن

 

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