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ضعف التسويق يثير مخاوف مزارعي التفاح في السويداء

بيّن مزارعو التفاح في السويداء أنه لا يوجد اقبال على شراء التفاح من قبل التجار و الضمانة على مستوى المحافظة ممن يعمدون سنوياً إلى شراء موسمهم من التفاح، مؤكدين تخوفهم أمام ذلك مع بدء موسم القطاف من عدم تسويق المنتج، وخاصة مع افتقار المحافظة إلى سوق هال نظامي وانعدام المنافذ التسويقية الخارجية وبقاء الأسواق المحلية المنفذ الوحيد رغم استهلاكها المحدود.

وأكد المزارعون  ضرورة التدخل السريع من السورية للتجارة التي تعدّ الباب التسويقي الوحيد الآن في ظل غياب منافذ التسويق الأخرى وضرورة تحديد الكميات وتعديل شروط الاستلام والتسعيرة التي لا تتناسب إطلاقاً مع التكلفة -على حد قولهم- فضلاً عن أن تسعيرة لجنة الزراعة الفرعية بالسويداء التي حددت أسعار الكيلو الواحد من التفاح غير ملزمة للتاجر والسورية للتجارة على حد سواء.

رئيس غرفة زراعة السويداء حاتم أبو راس اعتبر أن التسعيرة مناسبة للمزارعين، وتم وضعها بعد إجراء دراسات من مديرية زراعة السويداء عن تكاليف الإنتاج، كاشفاً أن الغرفة منحت خلال الشهر الماضي 22 شهادة منشأ للمصدّرين لتصدير نحو 500 طن من التفاح إلى مصر.

مدير فرع السورية للتجارة بالسويداء عاصف حيدر أكد لـ«الوطن» أنه لغاية هذا التاريخ لم تصل التسعيرة النظامية للتفاح من الإدارة العامة وأن تسعيرة اللجنة الزراعية الفرعية تأشيرية، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة كل فرع للمؤسسة بالمحافظات بشأن إمكانية استجرار مادة التفاح ليصار إلى بيعها في الصالات، علماً أن سعة وحدات التبريد لدى الفرع تبلغ 4 آلاف طن.

 

 


الوطن -عبير صيموعة