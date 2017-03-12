ضرائب على المشروبات السكرية لمكافحة السمنة

أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، أن المشروبات السكرية ستشهد فرض ضريبة جديدة عليها في نيسان من عام 2018 في إطار جهود الحكومة لمكافحة مستويات السمنة المرتفعة وتسوس الأسنان.

وأوضح هاموند أن ضريبة بحوالي 18 بنساً لكل لتر سوف تطبق على كل مشروب سعة 100 مل لتر، يحتوي على 5 غرامات من السكر، على حين ستفرض ضريبةمقدارها24 بنساً على كل مشروب سعة 100 ملليلتر يحتوي على 8 غرامات سكر، مضيفاً إن الحكومة وضعت حداً أدنى لسعر علبة السجائر عند 7.35 جنيهات إسترليني في خطوة تهدف لمكافحة التدخين.

وعرض هاموند على البرلمان البريطاني مشروع الموازنة، التي تعد الأولى منذ استفتاء بريطانيا على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكالات