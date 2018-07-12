ضد الفقراء: منع بيع الألبسة المستعملة “البالة” في كافة المحافظات

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بمنع واغلاق محلات الألبسة المستعملة “البالة” في كافة المحافظات.



وأوضحت الوزارة في بيان أنه في الآونة الأخير انتشرت محلات بيع الألبسة المستعملة “البالة” في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك له تاثيره السلبي على صناعة الملابس الوطنية وتطورها.

واضافت وزارة التجارة الداخلية أن هذه الألبسة المستعملة غير مسموح استيرادها، وتدخل عن طريق “التهريب” مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني على حد تعبيرها.



وطالبت الوزارة مديرياتها في المحافظات كافة، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة “البالة”، وضبطها باعتبارها مواد مجهولة المصدر (مهربة) وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.