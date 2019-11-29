ضحية وجرحى مدنيون جراء انفجار عبوة ناسفة بريف إدلب

قضى مدني وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بمنطقة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي، التي لا تزال تسيطر عليها “جبهة النصرة”.



وأكد “المرصد” المعارض أنه انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في سيارة انفجرت بالقرب مدرسة “علي بن أبي طالب” في مدينة جسر الشغور، ما أسفر عن مقتل شخص لايزال مجهول الهوية حتى اللحظة، وإصابة عدة أشخاص آخرين.



وفي إطار حالة الفلتان الأمني المتفشية في إدلب، أفاد “المرصد” أيضاً بأن مسلحين من “النصرة” اعتقلوا شيخ عشائري من حمص، أثناء مروره على حاجز في مدينة أطمة الحدودية وتم اقتياده إلى سجن أمني يقع في منطقة قاح في ريف إدلب الشمالي، دون توضيح أسباب ودوافع الاعتقال.



يشار إلى أن الانتهاكات التي تمارسها “جبهة النصرة” في المناطق التي تسيطر عليها في إدلب أدت إلى تفاقم وزيادة تردي الوضع الإنساني، إضافة إلى الخلافات المستمرة بين قيادييها وعدم قدرتها على ضبط حالة الفلتان الأمني المتفشية في مناطقها، حيث تشهد هذه المناطق تفجيرات واغتيالات واشتباكات بين مكونات “النصرة” يدفع ثمنها المدنيون من أهالي هذه المناطق.