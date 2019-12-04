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ضحايا وجرحى مدنيون جراء انفجار مفخخة في ريف الحسكة

قضى عدد من المدنيين وأصيب آخرون جراء انفجار وقع بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي التي احتلتها مؤخراً قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها.

وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” بأنه قضى وجُرح عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع الكورنيش في مدينة رأس العين.

من جهته أكد “المرصد” المعارض أن الانفجار تسبب بجرح 6 أشخاص على الأقل، وبعضهم في حالات خطرة، إضافة إلى أنه أودى بحياة شخصين اثنين.


وتشهد المناطق التي احتلتها القوات التركية مؤخراً شمال شرق سورية الكثير من الانفجارات، التي أودت بحياة العديد من المدنيين وذلك في ظل الحديث عن محاولات القوات التركية والفصائل التابعة لها لإجبار المدنيين على ترك منازلهم في تلك مناطقهم، بهدف إحداث عملية تغيير ديموغرافي وفقاً لما أكدته عدة منظمات حقوقية ودولية.