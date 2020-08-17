ضحايا وجرحى في ريف الحسكة بعد إطلاق النار عليهم من قبل عناصر “قسد”

قضى شاب وأصيب أربعة آخرين بينهم امرأة بعد أن أطلق عناصر من “قسد” النار عليهم في بلدة تل حميس وقرية مجيبرة في ريف الحسكة.



وأفادت وكالة “سانا” السورية بأن “أهالي القرية تجمعوا عند أطرافها للتصدي لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي واشتبكوا مع عناصر مسلحة من الميليشيا الذين استخدموا الرصاص الحي لتفريق الأهالي ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح متوسطة الخطورة”.



ولفتت الوكالة إلى أن عناصر “قسد” اقتحموا منازل القرية وقاموا باختطاف عدد من الأهالي واقتادوهم إلى جهة مجهولة.



وفي بلدة تل حميس في الريف الشمالي الشرقي لفتت الوكالة إلى أن “قسد” أقدمت على خطف محاسب البلدية محمد الهويد وإطلاق النار العشوائي على أربعة شبان من أهالي البلدة ما أودى بحياة أحدهم وتسبب بإصابة الآخرين بجروح كما فرضت بعدها حظر التجوال في البلدة.



وتواصل “قسد” التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي اعتداءاتها على المدنيين في مناطق شرق الفرات السوري حيث تقوم باقتحام القرى والبلدات واختطاف الشبان بحجة انتسابهم لتنظيم “داعش” وخاصة في المناطق التي خرجت فيها مظاهرات رافضة لوجود قوات الاحتلال الأمريكي.