بوتين يدعو الأسد لدعوة ترامب الى دمشق والأخير يوافق !
المجموعات المسلحة تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتستهدف ريف حماة بالقذائف
الجيش يقضي على عدد من المسلحين ويدمر آلياتهم برمايات مركزة في ريف إدلب
الرئيس الأسد يبعث برقية تعزية بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
أنقرة تُثبّت هدنة إدلب: تصعيد تركي «انتقامي» في الشرق
نقل "غول صاروخي" إلى حلب
تحرير الصدق من سجون الكذب
الكيان الصهيوني وراء الغارات الجوية على البوكمال السورية
انشقاق قيادي واشتباكات عنيفة بين فصائل تركيا في منطقة الباب شمال شرق حلب
هدنة جديدة في إدلب... وأمريكا تستقدم تعزيزات
ترامب يرد على الصواريخ الإيرانية بعقوبات اقتصادية
القوات الأمريكية تخلي قاعدتها في منطقة خراب الجير بريف الحسكة
الحكومة الإيرانية تجيب عن احتمال استهداف الرياض ودبي خلال عمليات الرد
قتلى ومصابون بأول تفجير يستهدف موقع تركي شمال الحسكة
إعلام عبري: القواعد الأمريكية في السعودية والعراق والأردن أعلنت عن حالة استنفار قصوى
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ضحايا وجرحى جراء سقوط قذائف في مدينة حلب

قضى 3 مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء استهداف “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها لأحياء سكنية في مدينة حلب السورية، اليوم الأحد، 

واعتدت“جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها  اليوم بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة والخالدية وشارع النيل ومساكن السبيل وشارع تشرين بحلب، ما أودى بحياة مدنيين وتسبب بإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفلان.


ونقلت “سانا” عن مصدر في شرطة حلب أن مدنيين اثنين قضيا وأصيب ثلاثة بجروح جراء هجمات التنظيمات المسلحة بالقذائف على حيي الشهباء الجديدة وشارع النيل، بحلب.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة حلب يوم أمس السبت عدة موجات من القصف العشوائي الذي نفّذه مسلحو “جبهة النصرة” انطلاقاً من مواقعهم على أطراف المدينة، حيث استهدفت الموجة الأولى منطقة “منيان” غرب مدينة حلب، قبل أن يبادر المسلحون عصراً، انطلاقاً من مواقعهم في صالات الليرمون الصناعية، إلى استهداف معامل “الخالدية” ومحيط دوار “الشيحان” بعدد من القذائف، كما شهدت الليلة الماضية سقوط قذيفة صاروخية في حي “حلب الجديدة” غربي المدينة.


ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوقف فيه المعارك في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد التوصل إلى اتفاق روسي – تركي لم تلتزم بموجبه “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة في تلك المنطقة.