ضحايا وجرحى جراء سقوط قذائف في مدينة حلب

قضى 3 مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء استهداف “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها لأحياء سكنية في مدينة حلب السورية، اليوم الأحد،



واعتدت“جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها اليوم بالقذائف الصاروخية على أحياء الشهباء الجديدة والخالدية وشارع النيل ومساكن السبيل وشارع تشرين بحلب، ما أودى بحياة مدنيين وتسبب بإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفلان.





ونقلت “سانا” عن مصدر في شرطة حلب أن مدنيين اثنين قضيا وأصيب ثلاثة بجروح جراء هجمات التنظيمات المسلحة بالقذائف على حيي الشهباء الجديدة وشارع النيل، بحلب.



وفي سياق متصل، شهدت مدينة حلب يوم أمس السبت عدة موجات من القصف العشوائي الذي نفّذه مسلحو “جبهة النصرة” انطلاقاً من مواقعهم على أطراف المدينة، حيث استهدفت الموجة الأولى منطقة “منيان” غرب مدينة حلب، قبل أن يبادر المسلحون عصراً، انطلاقاً من مواقعهم في صالات الليرمون الصناعية، إلى استهداف معامل “الخالدية” ومحيط دوار “الشيحان” بعدد من القذائف، كما شهدت الليلة الماضية سقوط قذيفة صاروخية في حي “حلب الجديدة” غربي المدينة.





ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوقف فيه المعارك في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد التوصل إلى اتفاق روسي – تركي لم تلتزم بموجبه “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة في تلك المنطقة.