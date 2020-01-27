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ضحايا وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في إعزاز بريف حلب الشمالي

قضى 8 مدنيين وأصيب 20 آخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة فصائل الاحتلال التركي.


وأفادت وكالة “سانا” بـ “انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي ما أسفر عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات في محيط الانفجار”.


وتشهد المناطق التي تنتشر فيها فصائل الاحتلال التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.


كما يتعرض المدنيون للترهيب والخطف من قبل المسلحين أو فرض أتاوات وغرامات على محاصيلهم الزراعية، عدا عن سياسة التغيير الديمغرافي التي تنتهجها قوات الاحتلال التركي في المناطق التي احتلتها.