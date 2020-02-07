ضحايا وأكثر من 80 جريح بين المتظاهرين في محافظة النجف العراقية

قضى أكثر من 6 أشخاص وأصيب آخرون، الأربعاء5/2/2020، إثر صدامات وقعت بين المتظاهرين وأشخاص مسلحين، وذلك في محافظة النجف جنوبي العراق.



وقال مصدر أمني في العراق “وقعت صدامات بين جماعات مسلحة والمتظاهرين في محافظة النجف، أسفرت عن 7 ضحايا على الأقل وإصابة أكثر من 80 شخصاً بجروح”.

وفي السياق، توافد أمس الخميس، الآلاف من المتظاهرين إلى ساحة الصدرين في النجف، لمواصلة الاحتجاجات واستكاراً للعنف الذي جرى ليلاً.



وخرجت مسيرات حاشدة تضم الآلاف من الشباب والفتيات، من طلبة الجامعات والمعاهد، في محافظات الوسط والجنوب ومنها في البصرة، والعاصمة بغداد، مؤيدة لمحتجين في النجف، وتنديداً بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين بالرصاص الحي.

وكانت قيادة شرطة محافظة النجف أكدت الأربعاء، أن القوات الأمنية سيطرت على الأوضاع في ساحة الصدرين وسط النجف، بعد صدامات أسفرت عن سقوط مصابين وحرق خيام المعتصمين.



يذكر أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، طالب الحكومة العراقية الحالية بالقيام بمهامها وحماية المتظاهرين السلميين.



جدير بالذكر أن مفوضية حقوق الإنسان أصدرت قبل ايام بياناً يتعلق بحصيلة الضحايا والإصابات منذ بدء الاحتجاجات في العراق في 17 تشرين الأول من عام 2019 الفائت، وحتى 30 كانون الأول، أوضحت فيه أن عدد الضحايا حتى 30 كانون الثاني الفائت بلغ 536 بينهم 17 رجل أمن، فيما بلغ عدد الإصابات 23545، بينما عدد المعتقلين بلغ 2713.