ضحايا من عائلة واحدة بينهم أطفال إثر سقوط صاروخ على منزلهم قرب مطار بغداد

قضى 5 أشخاص من عائلة واحدة، إثر سقوط صاروخ من نوع “كاتيوشا” على منزلهم قرب مطار بغداد الدولي.



ووفقاً لخلية الإعلام الأمني العراقي، فإن “صاروخ كاتيوشا مصدره منطقة حي الجهاد غرب العاصمة، سقط أمس الإثنين، على منزل مجاور لمطار بغداد ما أودى بحياة 3 أطفال وامرأتين من عائلة واحدة”.



واتهم الجيش العراقي في بيان له“عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون بممارسة أعمال وحشية وارتكاب جرائم بحق المواطنين الآمنين، بهدف خلق الفوضى وترويع الناس”، فيما أعلنت مجموعات غير معروفة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ لإخراج “المحتل الأمريكي” من العراق.



ونشرت خلية الإعلام الأمني، صوراً من مكان الحادث، لافتة إلى أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمر بتوقيف القوة المسؤولة عن حماية المنطقة التي انطلق منها الصاروخ، فضلاً عن أنه طالب بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة لينالوا أشد العقوبات.