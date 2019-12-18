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ضحايا من المدنيين بانفجار مفخخة في ريف الحسكة الغربي

قضى ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون، في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطعم شعبي يتوسط مجموعة من المحلات التجارية في بلدة المبروكة بريف الحسكة الغربي.

وقالت مصادر أهلية إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين الذين نقلوا إلى نقاط طبية داخل البلدة الخاضعة للاحتلال التركي منذ ما يقارب الشهرين.

ولفتت المصادر إلى أن الفصائل المسلحة التابعة لتركيا كانت قد روجت لأنباء عن تفكيكها سيارة مفخخة ليل أمس بالقرب من “المبروكة”، مشيرة إلى أن تفجير السيارات المفخخة ظاهرة عادت للمنطقة الواقعة بالقرب من الحدود منذ أن دخلتها قوات الاحتلال التركي ضمن العملية العدوانية التي تسميها أنقرة بـ “نبع السلام”.

وكانت مناطق “رأس العين – تل أبيض – سلوك – حمام التركمان” التي تتوزع بين ريفي الحسكة والرقة قد شهدت عدداً كبيراً من التفجيرات التي تقول الحكومة التركية بأنها من تنفيذ “قوات سوريا الديمقراطية”، دون أن ترد الأخيرة على الاتهامات.

 

 


محمود عبد اللطيف 