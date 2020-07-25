ضحايا مدنيون وأكثر من 20 جريحاً جراء انفجار سيارة مفخخة ريف الحسكة

قضى عدد من المدنيين وأُصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها في ريف الحسكة الشمالي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر أهلية “أن سيارة مفخخة من نوع انتر انفجرت عند دوار الجوزة في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي ما أودى بحياة 5 مدنيين وتسبب بإصابة آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات”.



من جهتها، أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، وأن عدد الجرحى أكثر من 20 شخص، مشيرة إلى أن التفجير وقع بالقرب مما يسمى بـ”المجلس المحلي للاحتلال التركي”.



وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا شمالي وشمالي شرق سورية انفجارات شبه يومية، إلى جانب غيرها من مظاهر الفلتان الأمني.