ضحايا مدنيون جراء فتح النار عليهم من قبل ميليشيا “قسد” في ريف الرقة

قضى مدنيان اثنان وأُصيب آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قبل ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ريف الرقة الشمالي.



وأكدت إذاعة “شام إف إم” أنه قضى مدنيان اثنان وأُصيب العديد بعد فتح دورية تابعة لميليشيا “قسد” النار على مجموعة من الشبان.



وأضافت الإذاعة أن إطلاق النار عليهم جاء بعد مشاجرة معهم بسوق المواشي في قرية الإرتوزاية في ريف الرقة الشمالي.



ويأتي هذا في إطار الانتهاكات التي تنفذها ميليشيا “قسد” باستمرار بحق المدنيين في كافة مجالات الحياة في المناطق التي تسيطر عليها.



وفي سياق متصل، تتفشى في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” حالة فلتان أمني كبيرة، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من حاجز لـ”الدفاع الذاتي” التابعة لـ”قسد” بقرية الصبحة في ريف دير الزور الشرقي، وفقاً لما أفاد به “المرصد” المعارض.