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ضحايا مدنيون جراء انفجار في ريف عفرين

قضى عدد من المدنيين وأصيب آخرون جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة عفرين التي تحتلها تركيا شمالي حلب.

وأكدت صحيفة “الوطن” السورية أنه قضى شخصين وأصيب 3 آخرين كحصيلة أولية، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة عفرين المحتلة في ريف حلب الشمالي الغربي، دون أن تحدد المصادر إن كان ضحايا الانفجار من المدنيين أو غيرهم.

من جهته أفاد “المرصد” بأن الانفجار وقع في عفرين ظهر اليوم الثلاثاء، في شارع المحمودية بمدينة عفرين.

وقبل 4 أيام شهدت عفرين انفجار سيارة ملغمة بمواد شديدة الانفجار وسط الأحياء السكنية ما تسبب في إصابة 6 بينهم طفل بجروح متفاوتة، وإلحاق دمار كبير في مكان التفجير، وتشهد مدينة عفرين وغيرها من المدن التي تحتلها تركيا شمالي سورية حالة فلتان أمني كبيرة تتمثل بتفجيرات وسرقات واغتيالات.